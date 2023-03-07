Китай оценил вероятность поставок оружия сторонам конфликта на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган: Пекин не поставляет оружие сторонам украинского конфликта

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заверил, что Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, Китай не является стороной конфликта и инициатором возникшего кризиса. При этом Пекину регулярно угрожают санкционными мерами.

«На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», —подчеркнул дипломат.

Цинь Ган обратил внимание, что Китай всегда делает независимые суждения по украинскому вопросу, основываясь на обстоятельствах дела.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби призвал КНР помочь Украине в плане «самообороны». По его словам, Пекину стоит присоединиться «к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимать ничего для помощи России в продолжении этой войны».