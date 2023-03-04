Белый дом призвал Китай оказать Украине военную поддержку

Белый дом: США хотели бы, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты хотели бы видеть со стороны КНР помощь Украине в плане «самообороны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Он призвал Пекин присоединиться «к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимать ничего для помощи России в продолжении этой войны».

На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Кирби также предостерег КНР от оказания военной помощи России. При этом он подчеркнул, что, по данным США, «такого решения китайские власти еще не приняли».

План Китая

24 февраля Министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования на Украине. Дркумент состоит из 12 пунктов.

Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам Министерство иностранных дел Китая

Китай также предложил разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в частности, создав благоприятные условия для обменов. В документе говорится о необходимости безопасности атомных электростанций и снижение рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия

Кроме того, Пекин предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки, прекратить односторонние санкции и использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки.

Также КНР призвала к содействию восстановления Украины после завершения конфликта. Отмечается, что Пекин готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала китайский документ. Она назвала его не полноценным мирным планом, а набором неких общих принципов.

Политик также призвала учитывать, что власти КНР заняли сторону России в конфликте, так как лидер страны Си Цзиньпин подписал с президентом России Владимиром Путиным заявление «о безграничной дружбе» в феврале 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине.

Поэтому мы, конечно, рассмотрим (озвученные Китаем) принципы, но будем рассматривать их с учетом того, что Китай уже занял чью-то сторону Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался считать мирным планом предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это скорее документ о позиции КНР.

Угрозы санкциями

В феврале американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены инициировать расширение санкций против поддерживающих Россию компаний и физлиц Китая без лишних раздумываний.

Мы очень четко предупредили Китай о последствиях поддержки [Москвы оружием и техникой]. Мы, не колеблясь, будем нацеливаться на компании и физические лица, которые нарушают наши санкции или иным образом поддерживают Россию [в контексте конфликта на Украине] Энтони Блинкен Госсекретарь США

3 марта стало известно, что Министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских компаний. Причиной такого решения стала отправка компаниями в третьи страны комплектующих, необходимых, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия.

Также ранее Блинкен заявил о том, что увидел у Китая желание помочь России вооружениями. По его словам, президенту США Джо Байдену уже доложили, что помощь Пекина Москве будет состоять из оружия и боеприпасов. Госсекретарь не уточнил, насколько подробным был отчет американских разведорганов для Байдена.

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь заявила, что поставки Китаем летального вооружения России для его дальнейшего использования в ходе украинского конфликта станут красной линией для Вашингтона.

Также министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отметил, что Европейский союз введет санкции против Китая в случае оказания военной помощи России.

Если Китай будет поставлять оружие, то это будет иметь последствия на всех уровнях отношений. Китай должен это учитывать. Я надеюсь, что до этого дело не дойдет, но, конечно, американцы просто так не утверждали бы Жан Ассельборн Министр иностранных дел Люксембурга

Глава ведомства заявил, что в условиях украинского конфликта предоставление Китаем военной поддержки России стало бы «драматическим поворотом».

По данным Politico, Джо Байден встретится в Вашингтоне с Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ужесточения санкций против КНР. Отмечается, что Белый дом рассматривает возможность ужесточения санкционного давления в отношении Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку Москве в виде экспорта оружия для ведения российской специальной военной операции на Украине.