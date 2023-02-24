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18:27, 24 февраля 2023Мир

Боррель отказался считать мирным планом предложения Китая по Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал предложения КНР по Украине документом о позиции

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался считать мирным планом предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил перед заседанием Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Я не называю это мирным планом, это документ о позиции», — поделился своим мнением дипломат.

24 февраля, в день годовщины с начала специальной военной операции (СВО), Китай представил план из 12 пунктов о достижении мира на Украине. В документе Пекин настаивает на прекращении боевых действий, а также на возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал план КНР «очень выверенным». Он отметил, что изложенные в документе положения схожи с требованиями гарантий безопасности России перед началом СВО. На Украине, в свою очередь, охарактеризовали план Китая как неприемлемый.

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Полина Матюхина
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