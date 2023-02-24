Боррель отказался считать мирным планом предложения Китая по Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал предложения КНР по Украине документом о позиции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался считать мирным планом предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил перед заседанием Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Я не называю это мирным планом, это документ о позиции», — поделился своим мнением дипломат.

24 февраля, в день годовщины с начала специальной военной операции (СВО), Китай представил план из 12 пунктов о достижении мира на Украине. В документе Пекин настаивает на прекращении боевых действий, а также на возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал план КНР «очень выверенным». Он отметил, что изложенные в документе положения схожи с требованиями гарантий безопасности России перед началом СВО. На Украине, в свою очередь, охарактеризовали план Китая как неприемлемый.