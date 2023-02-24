На Украине оценили план Китая по урегулированию конфликта

Давид Арахамия назвал неприемлемым план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной рРаде Давид Арахамия оценил план Китая по урегулированию украинского конфликта. В эфире телеканала «Рада» политик назвал документ неприемлемым, его слова передает ТАСС.

«То есть, (Китай — прим. «Ленты.ру») хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались. Это неприемлемая позиция», — заявил Арахамия.

КНР представила план по достижению мира на Украине 24 февраля, в день годовщины начала специальной военной операции (СВО). Документ состоит из 12 пунктов. В них Пекин настаивает на прекращении боевых действий и предлагает возобновить мирный диалог между Россией и Украиной. Также Китай призвал конфликтующие страны отказаться от менталитета холодной войны.

Позже депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал план Китая «очень выверенным» и сказал, что предложения страны схожи с требованиями гарантий безопасности России перед началом СВО. Тем временем в НАТО после публикации документа заявили, что у альянса нет доверия к КНР.

