В России отреагировали на план Китая по урегулированию украинского конфликта

Депутат Чепа назвал план Китая по урегулированию украинского конфликта выверенным

Предложенный Китаем план по урегулированию украинского конфликта схож с требованиями гарантий безопасности России перед началом специальной военной операции. Так на инициативу Пекина в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я считаю, что это очень выверенный документ, который соответствует всем принятым нормам международного права и который должен быть гарантирован правами и обязанностями, декларируемыми ООН. Трудно будет кому-либо не учитывать мнение Китая по возможности урегулирования этого конфликта. Многие из этих требований вытекают из тех гарантий безопасности, о которых мы заявляли в конце 2021 года», — сказал депутат.

Китай выступил с предложением, поскольку опасается и за собственную безопасность, считает Алексей Чепа.

Китай прекрасно понимает, что ситуация заходит очень далеко. Все, что угрожало безопасности России, сегодня может угрожать безопасности Китая в тайваньском конфликте Алексей Чепа депутат Госдумы

План Китая

МИД Китая опубликовал свою позицию по завершению конфликта между Россией и Украиной. В 12 пунктах документа говорится об уважении суверенитета всех стран и соблюдении Устава ООН и международного права. Пекин считает важным отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия и возобновить мирные переговоры.

В плане подчеркивается необходимость решения гуманитарного кризиса, обеспечения безопасности атомных электростанций, противостояния угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, содействия экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Китай также выступает за защиту гражданских лиц и военнопленных, прекращение односторонних санкций, поддержку стабильности производственных цепочек. Помимо этого Пекин предложил свою помощь в восстановлении после завершения конфликта.

Роль КНР

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что у Вашингтона есть основания для скепсиса относительно инициативы КНР. По его словам, США не склонны доверять плану Пекина, поскольку он стремится сохранить нейтралитет вокруг ситуации, при этом выражая поддержку Москве. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в китайском плане следует обратить внимание на первый пункт — уважение суверенитета стран. По его мнению, решение о завершении конфликта с Россией должны принимать сами украинцы.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Китаю встречу. По его словам, это необходимо в интересах Киева. Он добавил, что знает о мирном плане Пекина, но пока не в курсе подробностей.

22 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров он сообщил, что Москва подтвердила готовность к переговорам с Украиной, сообщается на сайте МИД КНР.