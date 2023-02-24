США оценили план Китая для мира на Украине

Салливан: США отказались диктовать Украине варианты завершения конфликта с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

Салливан оценил план Китая для мира на Украине и подчеркнул, что США отказались диктовать Украине варианты завершения конфликта с Россией. По мнению американского чиновника, в китайском плане следует обратить внимание на первый пункт — уважение суверенитета стран.

Американский советник подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Россией должны принимать сами украинцы.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай также призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.