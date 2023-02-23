Киев направил в Пекин предложение о встрече

Владимир Зеленский заявил, что Украина направила в Пекин предложение о встрече

Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Зеленский также заявил, что ему известно о мирном плане Китая, однако он пока не видел самого документа.

По словам политика, Киев сделает выводы только когда увидит «какую-либо конкретику».

Ранее 23 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал выступление председателя КНР Си Цзиньпина с посланием, касающимся ситуации на Украине. Уточнялось, что Си Цзиньпин выступит «сегодня-завтра».

22 февраля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что мирный план КНР по урегулированию ситуации на Украине будет обнародован в ближайшее время. Он также уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры.