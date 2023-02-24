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12:23, 24 февраля 2023Мир

Генсек НАТО прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии доверия к плану Китая для мира на Украине

Фото: Johannes Simon / Getty Images

У НАТО отсутствует доверие к плану Китая по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, его слова приводит ТАСС.

«К Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», — заявил Столтенберг, комментируя план, предложенный КНР.

Ранее предложение Китая оценил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, который заявил, что у страны «есть основания для скепсиса» относительно документа по достижению мира.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Варвара Родикова
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