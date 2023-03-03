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12:34, 3 марта 2023Мир

США внесли в черный список 28 китайских компаний

FT: министерство торговли США внесло в черный список 28 компаний из Китая

Фото: Reuters

Министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских компаний. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Сообщается, что причиной такого решения стала отправка компаниями в третьи страны комплектующих, необходимых, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия. Ведомство отныне запрещает американским компаниям поставлять подсанкционным юрлицам произведенную в США продукцию.

Financial Times отмечает, что новые санкции министерства торговли в том числе отражают стремление администрации президента США Джо Байдена всячески помешать модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также утечке технологий в Россию.

Ранее стало известно, что Джо Байден встретится в Вашингтоне с главой Еврокомиссией (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ужесточения санкций против Китая. Как заявила пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер, в ходе встречи «будет вестись совместная работа по решению проблем, создаваемых КНР». По ее словам, поездка фон дер Ляйен в столицу США запланирована на 10 марта.

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Глеб Бажуткин
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