В Евросоюзе оценили план Китая по мирному урегулированию на Украине

Глава Еврокомиссии заявила, что Китай не представил полноценный мирный план для Украины

Предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые представил Китай, — это не полноценный мирный план, а набор неких общих принципов. Так идеи Пекина оценила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Reuters.

Политик также призвала учитывать, что Китай занял сторону России в конфликте, поскольку его лидер Си Цзиньпин подписал с российским президентом Владимиром Путиным заявление «о безграничной дружбе» в феврале 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине. «Поэтому мы, конечно, рассмотрим (озвученные Китаем) принципы, но будем рассматривать их с учетом того, что Китай уже занял чью-то сторону», — заявила фон дер Ляйен.

Помимо Евросоюза, предложенный Китаем план мирного урегулирования на Украине также оценили в Соединенных Штатах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в китайском плане следует обратить внимание на первый пункт — уважение суверенитета стран. Американский чиновник вместе с тем подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Россией должны принимать сами украинцы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что у альянса нет доверия к плану Китая по урегулированию конфликта на Украине, поскольку Пекин так и не осудил боевые действия.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

