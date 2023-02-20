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09:28, 20 февраля 2023Мир

США увидели у Китая желание помочь России вооружениями

Госсекретарь США Блинкен увидел у Китая желание помочь России вооружениями для СВО

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что увидел у Китая желание помочь России вооружениями для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением госсек выступил в интервью для телеканала CBS.

По словам Блинкена, «Китай рассматривает возможность оказания поддержки вооружениями России для войны на Украине». Он признался, что в кулуарах Мюнхенской конференции столкнулся с экс-главой китайского МИД и ныне партийным деятелем ЦК КПК Ван И. Госсек якобы обрушился на дипломата с обвинениями.

По словам американского политика, президенту США Джо Байдену уже доложили, что помощь КНР России будет состоять из оружия и боеприпасов. Госсекретарь не уточнил, насколько подробным был отчет американских разведорганов для Байдена.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что поставки Китаем летального вооружения России для его дальнейшего использования в ходе украинского конфликта станут красной линией для Вашингтона.

Вашингтон не видит пользы в поставках Киеву оружия, которое военнослужащие Вооруженных сил Украины не умеют применять и обслуживать, заявил ранее Блинкен. Так он ответил на вопрос о возможности поставок истребителей Украине.

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Глеб Бажуткин
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