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11:49, 20 февраля 2023Мир

В ЕС пригрозили санкциями Китаю в случае военной помощи России

Глава МИД Люксембурга Ассельборн: ЕС введет санкции против КНР в случае военной помощи РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Omer Messinger / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) введет санкции против Китая в случае оказания военной помощи России. Такое условие принятия ограничительных мер в отношении азиатской страны назвал глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Если Китай будет поставлять оружие, то это будет иметь последствия на всех уровнях отношений. Китай должен это учитывать. Я надеюсь, что до этого дело не дойдет, но, конечно, американцы просто так не утверждали бы», — заявил он.

Ассельборн также отметил, что в условиях украинского конфликта предоставление Китаем военной поддержки России стало бы «драматическим поворотом». Это бы изменило отношения ЕС с Китаем из-за подорванного доверия и союз был бы вынужден ввести санкции, пригрозил глава МИД Люксембурга.

Ранее власти Соединенных Штатов заподозрили Пекин в намерении помочь России вооружениями для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что помощь КНР России якобы будет состоять из оружия и боеприпасов. По словам американского политика, об этом президенту США Джо Байдену уже доложили.

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Варвара Кошечкина
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