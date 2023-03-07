Variety: Николас Кейдж отказался сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel

Американский актер Николас Кейдж не будет сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel. Об этом он рассказал в беседе с Variety.

«Я должен хорошо относиться к фильмам Marvel, потому что назвал себя в честь персонажа [создателя множества героев комиксов] Стэна Ли по имени Люк Кейдж», — сказал Кейдж, отметив, что Ли явялется его «сюрреалистичным отцом».

Актер отметил, что предпочитает художественные и независимые картины разного рода фильмам киновселенной, однако считает, что в индустрии «места хватит всем». Кейдж также выделил два любимых жанра. «Мой личный фаворит — семейная драма с независимым духом», — поделился он. «Мне нравятся фильмы, действие которых происходит дома, и борьба, с которой мы сталкиваемся дома, и то, как мы пытаемся либо добиться успеха и стать лучше, либо поддаться давлению человеческого опыта. Мой другой любимый жанр, я бы сказал, это ужасы», — подытожил актер.

Ранее Кейдж признался, что не принял предложение Педро Паскаля об участии в спин-оффе к «Звездным войнам» сериале «Мандалорец», так как является давним поклонником франшизы «Звездный путь».