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17:13, 7 марта 2023Россия

В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что вопрос отмены ЕГЭ в России не обсуждается

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вопрос отмены единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не обсуждается. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова во вторник, 7 марта, приводит «Интерфакс».

«Запросов нет ни от учителей, ни от министерств», — добавил руководитель федеральной службы.

Он напомнил также, что жители новых регионов страны до 2026 года могут выбирать — сдавать ЕГЭ или нет.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Глава государства выразил уверенность, что в российском образовании назрела необходимость существенных изменений с учетом новых требований во всех сферах жизни.

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Евгения Куликова
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