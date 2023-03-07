Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:05, 7 марта 2023Экономика

Счетная палата оценила неисполнение бюджета в 800 миллиардов рублей

«Ведомости»: СП оценила неисполнение бюджета в 2022 году в 784 миллиарда рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Счетная палата (СП) России оценила неисполнение федерального бюджета почти в 800 миллиардов рублей, следует из доклада ведомства о работе в прошлом году. Об этом во вторник, 7 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Объем неисполненных средств составил 784 миллиарда рублей, годом ранее власти не смогли освоить 645 миллиардов рублей, при этом в процентном соотношении показатель не изменился.

Кассовое исполнение расходов составило 31,1 триллиона рублей, или 97,5 процента от последней версии сводной бюджетной росписи. При этом в 2022 года по сравнению с 2021-м объем расходов увеличился на 6,4 триллиона рублей, или на 26 процентов.

Материалы по теме:
Золотая стена. Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
Золотая стена.Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
9 января 2023
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
ЕС ввел десятый пакет антироссийских санкций. Крупнейшие банки, Минобороны и ЧВК «Вагнер»: кто попал в новый список?
ЕС ввел десятый пакет антироссийских санкций.Крупнейшие банки, Минобороны и ЧВК «Вагнер»: кто попал в новый список?
25 февраля 2023

Доходы федерального бюджета составили 27,8 триллиона рублей, что на 2,5 триллиона больше по сравнению с 2021 годом. Таким образом, дефицит по итогам года достиг 3,3 триллиона рублей. Отмечается, что исполнение расходов федерального бюджета в 2021 году достигло максимума за пять лет.

Как пояснил представитель Минфина, 784 миллиарда рублей — это не только остаток неисполненных средств бюджета, часть из них – это специальная консолидация средств в Резервном фонде правительства для оперативного финансирования расходов января сверх лимитов, установленных по конкретным направлениям расходов». Часть средств от заимствований в 2022 году была зачислена в Резервный фонд, в том числе для финансирования внебюджетных фондов в январе 2023 года, уточнил он. В этом году министерство ожидает более высокого уровня исполнения бюджета, добавил представитель ведомства.

На фоне снижения экспортной цены на российскую нефть дефицит бюджета России в январе-феврале составил 2,58 триллиона рублей. К концу года он запланирован на уровне 2,9 триллиона. За первые два месяца года нефтегазовые доходы страны упали на 46 процентов, отметил Минфин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американский ветеран раскрыл планы Запада после окончания конфликта на Украине
Минобороны предложило сохранить за семьями участников СВО служебное жилье
Белый дом отказался объяснять отсутствие Батуриной в санкционных списках
Счетная палата оценила неисполнение бюджета в 800 миллиардов рублей
Россия и Китай отказались выступать на заседании ООН по сирийскому химдосье
Экономист заявил об ускорении глобальной инфляции
Командир ВСУ испугался последствий отступления из Артемовска
Уровень поддержки помощи Украине в ЕС и США снизился
Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20
Пропавшая 30 лет назад и признанная мертвой женщина нашлась живой за границей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.