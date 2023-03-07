Счетная палата оценила неисполнение бюджета в 800 миллиардов рублей

«Ведомости»: СП оценила неисполнение бюджета в 2022 году в 784 миллиарда рублей

Счетная палата (СП) России оценила неисполнение федерального бюджета почти в 800 миллиардов рублей, следует из доклада ведомства о работе в прошлом году. Об этом во вторник, 7 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Объем неисполненных средств составил 784 миллиарда рублей, годом ранее власти не смогли освоить 645 миллиардов рублей, при этом в процентном соотношении показатель не изменился.

Кассовое исполнение расходов составило 31,1 триллиона рублей, или 97,5 процента от последней версии сводной бюджетной росписи. При этом в 2022 года по сравнению с 2021-м объем расходов увеличился на 6,4 триллиона рублей, или на 26 процентов.

Доходы федерального бюджета составили 27,8 триллиона рублей, что на 2,5 триллиона больше по сравнению с 2021 годом. Таким образом, дефицит по итогам года достиг 3,3 триллиона рублей. Отмечается, что исполнение расходов федерального бюджета в 2021 году достигло максимума за пять лет.

Как пояснил представитель Минфина, 784 миллиарда рублей — это не только остаток неисполненных средств бюджета, часть из них – это специальная консолидация средств в Резервном фонде правительства для оперативного финансирования расходов января сверх лимитов, установленных по конкретным направлениям расходов». Часть средств от заимствований в 2022 году была зачислена в Резервный фонд, в том числе для финансирования внебюджетных фондов в январе 2023 года, уточнил он. В этом году министерство ожидает более высокого уровня исполнения бюджета, добавил представитель ведомства.

На фоне снижения экспортной цены на российскую нефть дефицит бюджета России в январе-феврале составил 2,58 триллиона рублей. К концу года он запланирован на уровне 2,9 триллиона. За первые два месяца года нефтегазовые доходы страны упали на 46 процентов, отметил Минфин.