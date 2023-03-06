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17:01, 6 марта 2023Экономика

В России озвучили дефицит бюджета

Минфин: дефицит бюджета в России составил 2,58 трлн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В январе-феврале текущего года дефицит федерального бюджета в России составил 2,58 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

При этом, согласно предварительным оценкам, доходы бюджета в отчетный период составили 3,16 триллиона рублей — на 25 процентов ниже объема поступлений за тот же период прошлого года. Объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,74 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52 процента. «Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе-феврале текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете», — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что уровень госдолга страны на начало 2023 года составляет 15,1 процента ВВП. По его словам, низкий долг — это преимущество, которое позволяет свободнее вести операции на финансовом рынке и получать займы для финансирования расходов бюджета в будущем.

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Платон Щукин
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