В России озвучили размеры госдолга

Министр финансов Силуанов: госдолг России на начало 2023 года сократился до 15,1% ВВП

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал в интервью RT, что уровень госдолга страны на начало 2023 года составляет 15,1 процента от ВВП.

По словам министра, низкий долг — это преимущество, которое позволяет свободнее вести операции на финансовом рынке и получать займы для финансирования расходов бюджета в будущем.

По данным Счетной палаты, в 2022 году размер внешнего госдолга России впервые за три года сократился до 4,039 триллиона рублей. Объем общего госдолга составил 22,82 триллиона рублей, а его доля по отношению к ВВП снизилась на один процентный пункт до 17,1 процента.

Ранее Министерство финансов не смогло продать российский госдолг. Февральский аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года признали несостоявшимся.

По словам Силуанова, в правительстве предпочитают финансировать дефицит бюджета страны при помощи займов, а не средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин сделает все возможное, чтобы минимизировать использование резервного источника.