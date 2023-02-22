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16:54, 22 февраля 2023Экономика

Российский госдолг не смогли продать

Минфин признал несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ из-за отсутствия заявок

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Министерство финансов признало несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Продать госдолг не смогли из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. В последний раз аукцион признавали несостоявшимся 21 сентября 2022 года.

В декабре министр финансов России Антон Силуанов указывал, что в правительстве предпочитают использовать для финансирования дефицита бюджета займы, а не средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он подчеркнул, что ведомство сделает все возможное, чтобы минимизировать использование резервного источника.

В бюджете на 2023 год дефицит бюджета заложен на уровне 2,9 триллиона рублей или два процента ВВП. За минувшие полтора месяца на фоне санкций против российской нефти дефицит приблизился к 4 триллионам рублей, при этом расходы в феврале начали расти.

На этой неделе Силуанов объяснил такие цифры рядом факторов, связанных с изменением налоговой системы, и указал, что повышать дефицит бюджета по итогам года в настоящее время планов нет. Одним из способов компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы станет разовый сбор с бизнеса. Предполагалось, что он составит 200 миллиардов рублей, но в настоящее время речь идет о 300 миллиардах, при чем выплата будет носить обязательный характер.

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Платон Щукин
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