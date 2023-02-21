Разовый платеж российского бизнеса в бюджет сделали обязательным

Глава РСПП Шохин заявил об обязательности разового платежа российского бизнеса в бюджет

Российский бизнес и правительство договорились о том, что разовый платеж в бюджет будет носить обязательный характер, однако как его высчитывать, ясности пока нет. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

Первая трудность лежит в плоскости подсчета финансового результата компании, подлежащего учету для целей уплаты сбора, а вторая — в том, как и за счет чего собрать деньги в этом году. «Сохраняется вопрос, как считать этот "сверхдоход", который по сути сверхдоходом не является», — объяснил председатель объединения.

По словам Шохина, в ходе обсуждений бизнес исходил из того, что единовременный платеж будет утвержден в виде некоторого аванса. При этом глава РСПП заметил, что лично он считает обязательным поощрение для компаний, дающих деньги, в виде какого-то дисконта, который частично компенсирует квазиналог.

Ранее Шохин призвал как можно скорее утвердить окончательную формулу налога, чтобы в марте его приняла Госдума. В противном случае бизнес опасается роста аппетитов правительства. Глава РСПП напомнил, что в начале разговоров о добровольном платеже речь шла о 200 миллиардах рублей, но в феврале сумма дошла до 300 миллиардов. По его мнению, чем позднее будет принят закон, тем выше будут запросы, в пределах прибавления по 50-100 миллиардов рублей в месяц.

Относительно добровольности платежа в последнее время комментарии со стороны властей расходились. Так, замглавы Минфина Алексей Сазанов утверждал, что платеж может стать обязательным, в то время как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что речь идет исключительно о добровольном формате.