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Минфин не смог продать российский госдолг

Минфин не смог продать российский госдолг из-за отсутствия заявок

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), который проводили 21 сентября, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Ведомство планировало продать ценные бумаги с погашением в июле 2036 года на 10 миллиардов рублей, а также с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей.

После ввода российских войск на территорию Украины Минфин остановил проведение размещений ОФЗ. Вернуться к ним он решил спустя почти семь месяцев. На прошлой неделе, 14 сентября, был успешно размещен выпуск на 10 миллиардов рублей, причем заявок на бумаги было подано в 2,5 раза больше.

Нынешний провал аукциона связан с реакцией инвесторов на объявление президентом страны Владимиром Путиным частичной мобилизации, в рамках которой, по словам министра обороны Шойгу, в войска отправятся до 300 тысяч человек.

Ранее 21 сентября глава Минэкономразвития Максим Решентников рассказал, что в августе расходы бюджета превысили его доходы, в первую очередь из-за снижения поступлений от нефтегазовой отрасли.

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Платон Щукин
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