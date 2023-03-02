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04:40, 2 марта 2023Экономика

Объем внешнего госдолга России впервые сократился за три года

РИА Новости: объем внешнего госдолга РФ в 2022 году сократился до 4,039 триллиона рублей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Объем внешнего госдолга России в 2022 году впервые сократился за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты.

По итогам 2022 года объем внешнего госдолга России составил 4,039 триллиона рублей. В 2019 году этот показатель достигал 3,395 триллиона рублей, в 2020 году — 4,189 триллиона рублей, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей. При этом объем общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля по отношению к ВВП упала на один процентный пункт до 17,1 процента.

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Кроме того, объем внутреннего госдолга по итогам прошлого года составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга — 4 038,6 миллиарда рублей, включая обязательства по госгарантиям – 1 381,9 миллиарда рублей.

По словам аудиторов, данные показатели соответствуют «норме». По мнению экспертов, госдолг России находится на безопасном уровне, а его соотношение к ВВП назвали наименьшим среди всех участниц «Большой двадцатки» (G20). В Счетной палате объяснили, что безопасным является показатель госдолга до 20 процентов ВВП.

В ведомстве добавили, что в ряде развитых государств уровень госдолга превышает 100 процентов ВВП и не влияет серьезно на стабильное положение экономик.

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Марина Совина
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