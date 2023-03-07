Телеведущая назвала Байдена «худшим на памяти поколения президентом»

Ведущая Sky News Рита Панахи назвала Байдена «худшим на памяти поколения президентом»

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи назвала американского лидера Джо Байдена «худшим на памяти поколения президентом» и призналась, что «сдалась» после его рассказа о своем прошлом. Таким образом журналистка отреагировала на многочисленные оговорки политика. Фрагмент сюжета доступен на YouTube.

В эфире ведущая продемонстрировала отрывок интервью Байдена, в котором он рассказывает, как медсестра после трепанации черепа делала для него «то, чему не учат в медицинских учебных заведениях», а именно дула на него и шептала на ухо, чтобы он почувствовал «человеческую связь».

«Что, черт возьми, все это значило? Самое странное во всем этом, что это не первый раз, когда Байден заговорил о том, что медработницы дуют на него», — прокомментировала Панахи рассказал американского лидера. Ведущая также напомнила, как во время во время президентской кампании 2020 года президент США рассказывал, как медсестра после операции «дула ему в нос».

Ведущая также показала видео, в котором прозвучала еще одна известная оговорка Байдена, связанная с его супругой — Джилл Байден. Американский лидер заявлял, что познакомился с женой, когда ей было 12 лет, в то время как ему исполнилось 30, хотя разница в возрасте между супругами на самом деле составляет девять лет.

В заключении Панахи обратилась к своему соведущему и попросила его разъяснить «маленькие байденизмы». «Я официально сдаюсь, я больше не буду пытаться расшифровать то, что пытается донести худший на памяти поколения президент. С меня хватит», — высказалась она.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил об ухудшении состояния здоровья президента страны Джо Байдена. Журналист посчитал, что политик теряет способность говорить. По его мнению, доказательством этому служат многочисленные оговорки Байдена во время его выступлений.