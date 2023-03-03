В США сочли Байдена неспособным управлять страной

Телеведущий Fox News Карлсон: Байден теряет способность говорить

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил об ухудшении состояния здоровья президента страны Джо Байдена.

Телеведущий считает, что политик теряет способность говорить. По его мнению, доказательством этому служат многочисленные оговорки Байдена во время его выступлений, фрагменты которых показывал телеканал. «Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это», — отметил Карлсон.

Ведущий подчеркнул, что американский лидер неспособен управлять страной из-за нехватки физических и умственных сил. Он также уточнил, что это является наблюдением, а не информационной атакой на президента.

17 февраля врач Белого дома Кевин О'Коннор рассказал, что, по результатам ежегодного медицинского освидетельствования, Байден остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», который в состоянии исполнять свои обязанности.

С таким мнением не согласился бывший личный врач Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон. Он усомнился в том, что президент полностью здоров и не страдает склерозом или болезнью Паркинсона.