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12:02, 7 марта 2023Из жизни

После месяца непрерывных вечеринок мужчина потерял способность говорить

Британца частично парализовало после месяца непрерывных вечеринок

Фото: Yutacar / Unsplash

Мужчина из Великобритании оказался частично парализован и потерял способность говорить после месяца непрерывных вечеринок. Об этом сообщает Daily Mirror.

Алекс Слоан работал барменом в одном из пабов Ливерпуля и был участником музыкальной группы The Kavez. Он был известен своей способностью оставаться на ногах даже после самых сумасшедших вечеринок. В школе его часто дразнили, поэтому, повзрослев, британец решил добиться популярности любой ценой.

Игра в группе открыла мне глаза на вечеринки, и скоро людям понравилось тусоваться со мной. Я заработал себе имя на вечеринках, люди называли меня сумасшедшим, и я всегда держался до последнего. Бар становился все популярнее, и я был ответственным за то, чтобы обеспечивать посетителям веселую ночку. Сотни людей приходили, чтобы выразить мне свое почтение

Алекс Слоанбывший любитель вечеринок

Бесконтрольное употребление алкоголя и наркотиков имело неприятные последствия. В декабре 2017 года Алекс работал в пабе каждый день с 10 утра до часу ночи и регулярно принимал кокаин. Он почти не спал между сменами и иногда даже не возвращался с работы домой.

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Вскоре после этого у Слоана начались проблемы с нервной системой, и его левое плечо оказалось парализованным на восемь месяцев. Следом перестали работать голосовые связки, на четыре месяца лишив британца возможности говорить.

После этого мужчина понял, что пора оставить вредные привычки в прошлом. Не найдя поддержки среди приятелей, Слоан принял решение уйти из бара и устроился на круизный лайнер. Восемь месяцев в море помогли ему на время избавиться от алкогольной и наркозависимости. Однако после возвращения домой он сорвался и потратил на наркотики половину своих сбережений.

Слоан не сдался, продолжил работать на круизных лайнерах и в конце концов смог оставить в прошлом пристрастие к наркотикам и алкоголю.

В этом году Слоану исполнилось 28 лет, и теперь он работает личным тренером в собственной компании Limitless Lifestyle Community. Его главная цель — помочь людям вести здоровый и полноценный образ жизни.

Ранее сообщалось об американце, который курил электронные сигареты по десять часов в день и выкашлял полтора литра крови за сутки. Из-за опасного диагноза он едва не лишился жизни и в конце концов отказался от курения.

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Антонина Черташ
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