Россиянам рассказали о влиянии переезда на размер пенсии
Член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал о влиянии переезда на размер пенсии. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в некоторых ситуациях миграция может повлиять на сумму пенсионной выплаты.
Современный человек даже в пожилом возрасте остается довольно мобильным. Сейчас легко представить ситуацию, когда пенсионер переезжает в другой город или регион. И многих беспокоит вопрос: не скажется ли смена жительства и адреса регистрации на размере пенсионных выплат — уже назначенных или будущих. Такое действительно возможно, но лишь в некоторых случаях, сообщил Виноградов.
«Первый случай: если речь идет о так называемых "северных" пенсиях. Согласно российскому законодательству, тем гражданам, кто проживал и трудился в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, полагается надбавка к пенсии: 50 и 30 процентов соответственно», — поведал собеседник «Ленты.ру».
Однако для того, чтобы ее получать, человек должен накопить определенный стаж. Это 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к нему, при общем страховом стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Соответственно, если переезд состоится раньше, чем будет накоплен этот стаж, гражданин теряет право на пожизненно гарантированное повышение фиксированной выплаты к пенсии
Также снижение выплат может произойти, если гражданин переедет в регион с федеральной соцдоплатой к пенсии, сказал профессор.
«В России неработающие пенсионеры получают доплату в том случае, если их пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. Но в разных регионах страны этот прожиточный минимум установлен на разном уровне», — добавил он.
Соответственно, если на новом месте жительства прожиточный минимум меньше, чем на предыдущем, то снижается размер соцдоплаты
Помимо переезда, повлиять на размер пенсии может и ошибка в расчетах, напомнил Виноградов.
«Если специалисты Социального фонда России в какой-то момент обнаружат, что назначение пенсии произошло неверно, то размер выплат будет пересчитан. Это правило работает как в сторону увеличения, так и уменьшения пенсий», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее россияне рассказали, где мечтают жить на пенсии. Большинство участников опроса (23 процента) проголосовали за Сочи, 18 процентов — за Санкт-Петербург, а 17 процентов — за Анапу.