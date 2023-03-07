Россиянам рассказали о влиянии переезда на размер пенсии

Профессор Виноградов: в некоторых случаях переезд может повлиять на размер пенсии

Член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал о влиянии переезда на размер пенсии. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в некоторых ситуациях миграция может повлиять на сумму пенсионной выплаты.

Современный человек даже в пожилом возрасте остается довольно мобильным. Сейчас легко представить ситуацию, когда пенсионер переезжает в другой город или регион. И многих беспокоит вопрос: не скажется ли смена жительства и адреса регистрации на размере пенсионных выплат — уже назначенных или будущих. Такое действительно возможно, но лишь в некоторых случаях, сообщил Виноградов.

«Первый случай: если речь идет о так называемых "северных" пенсиях. Согласно российскому законодательству, тем гражданам, кто проживал и трудился в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, полагается надбавка к пенсии: 50 и 30 процентов соответственно», — поведал собеседник «Ленты.ру».

Однако для того, чтобы ее получать, человек должен накопить определенный стаж. Это 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к нему, при общем страховом стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Соответственно, если переезд состоится раньше, чем будет накоплен этот стаж, гражданин теряет право на пожизненно гарантированное повышение фиксированной выплаты к пенсии Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор

Также снижение выплат может произойти, если гражданин переедет в регион с федеральной соцдоплатой к пенсии, сказал профессор.

«В России неработающие пенсионеры получают доплату в том случае, если их пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. Но в разных регионах страны этот прожиточный минимум установлен на разном уровне», — добавил он.

Соответственно, если на новом месте жительства прожиточный минимум меньше, чем на предыдущем, то снижается размер соцдоплаты Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор

Помимо переезда, повлиять на размер пенсии может и ошибка в расчетах, напомнил Виноградов.

«Если специалисты Социального фонда России в какой-то момент обнаружат, что назначение пенсии произошло неверно, то размер выплат будет пересчитан. Это правило работает как в сторону увеличения, так и уменьшения пенсий», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее россияне рассказали, где мечтают жить на пенсии. Большинство участников опроса (23 процента) проголосовали за Сочи, 18 процентов — за Санкт-Петербург, а 17 процентов — за Анапу.