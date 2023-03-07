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12:44, 7 марта 2023Россия

В Кремле рассказали о планах Путина на 8 марта

Песков заявил, что Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Международный женский день наградит государственными наградами выдающихся россиянок. О планах главы государства на 8 марта рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня. Будут завтра и другие мероприятия, служебные», — уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин выступил с поздравлением граждан страны, ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО) России на Украине с Днем защитника Отечества. Президент назвал праздник, который отмечается 23 февраля, символом героической истории российской армии и флота, а также нерушимой связи всех поколений защитников отчизны.

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Анастасия Шейкина
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