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Российский пенсионер изнасиловал 16-летнюю школьницу и попал в ИВС
В Петербурге задержали 64-летнего пенсионера, изнасиловавшего 16-летнюю школьницу во дворе
В Петербурге 64-летний мужчина изнасиловал 16-летнего подростка. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает 78.ru.
По информации издания, пенсионер надругался над школьницей, когда та возвращалась домой по улице Кустодиева. Девочка спустя какое-то время рассказала обо всем отчиму, а он обратился к правоохранителям.
Тогда полицейские задержали пожилого человека. Отмечается, что ранее фигуранта подозревали в изнасиловании двух детей 2008 и 2007 годов рождения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания (ИВС).
Ранее стало известно, что в Тюмени полицейские задержали местного жителя, домогавшегося маленькой девочки.