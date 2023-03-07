Российский пенсионер изнасиловал 16-летнюю школьницу и попал в ИВС

В Петербурге задержали 64-летнего пенсионера, изнасиловавшего 16-летнюю школьницу во дворе

В Петербурге 64-летний мужчина изнасиловал 16-летнего подростка. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает 78.ru.

По информации издания, пенсионер надругался над школьницей, когда та возвращалась домой по улице Кустодиева. Девочка спустя какое-то время рассказала обо всем отчиму, а он обратился к правоохранителям.

Тогда полицейские задержали пожилого человека. Отмечается, что ранее фигуранта подозревали в изнасиловании двух детей 2008 и 2007 годов рождения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Ранее стало известно, что в Тюмени полицейские задержали местного жителя, домогавшегося маленькой девочки.