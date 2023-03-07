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12:28, 7 марта 2023Россия

В Петербурге женщина нашла мертвого брата в квартире спустя две недели

Жительница Петербурга нашла мертвого брата с женщиной в квартире спустя две недели

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга нашла мертвого брата с женщиной в квартире на улице Вавиловых спустя две недели. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Россиянка обратилась в полицию и отметила, что тела находились в закрытом помещении. Сейчас следователи начали выяснять, что именно произошло.

Прибывшие на место сотрудники полиции уже осмотрели квартиру, сняли отпечатки пальцев, следы обуви. Кроме того, оперативники изъяли планшет и карту найденного мертвым хозяина.

Трупы направили в морг для установления точных причин смерти. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

17 февраля сообщалось, что в Уфе под окнами дома обнаружили труп женщины и тело мужчины в квартире. Удалось установить, что погибшие были родственниками и проживали на улице Менделеева в районе Зеленой рощи российского города.

По предварительной версии, мужчина вытолкнул женщину с балкона, после чего покончил с собой.

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Анна Щербакова
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