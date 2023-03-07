Появились подробности об очаге возгорания в здании ГУ МВД на Петровке

Shot: очаг возгорания обнаружили на втором этаже в здании ГУ МВД на Петровке в Москве

Очаг возгорания обнаружили на втором этаже в здании Главного управления (ГУ) МВД на Петровке, 38 в центре Москвы. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По данным издания, пожарные сумели ликвидировать открытое горение на втором этаже на площади 15 квадратных метров. До этого сообщалось, что из здания ГУ МВД на Петровке эвакуировали пять человек.

В столичном управлении МЧС подтвердили, что открытое горение на втором этаже было ликвидировано, передает РИА Новости. Данных о пострадавших не поступало.

Дополнение: пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 удалось полностью ликвидировать, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

О пожаре в здании ГУ МВД на Петровке стало известно во вторник, 7 марта. По предварительной версии, причиной происшествия стало возгорание стройматериалов, лежащих в кабинете на третьем этаже.

Здание по адресу Петровка, 38 используется правоохранительными органами с начала двадцатого века, когда после революции дом был передан в ведение милиции. Также по этому адресу с 1931 года располагался Московский уголовный розыск — легендарный МУР.