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18:40, 7 марта 2023Россия

В здании ГУ МВД на Петровке в Москве начался пожар

В Москве загорелось здание ГУ МВД на Петровке

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В здании главного управления МВД на Петровке, 38 в Москве начался пожар. Об этом во вторник, 7 марта, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник агентства объяснил, что загорелся третий этаж, уточнив, что на месте происшествия наблюдается плотное задымление. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание стройматериалов, лежащих в кабинете.

По информации РИА Новости, пять человек, находящихся в здании, эвакуировались самостоятельно, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре на коксохимическом заводе в подмосковном Видном. Возгорание произошло на насосной колонне с бензолом в здании высотой 20 метров, в результате случившегося никто не пострадал.

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Варвара Родикова
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