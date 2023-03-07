В здании ГУ МВД на Петровке в Москве начался пожар

В Москве загорелось здание ГУ МВД на Петровке

В здании главного управления МВД на Петровке, 38 в Москве начался пожар. Об этом во вторник, 7 марта, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник агентства объяснил, что загорелся третий этаж, уточнив, что на месте происшествия наблюдается плотное задымление. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание стройматериалов, лежащих в кабинете.

По информации РИА Новости, пять человек, находящихся в здании, эвакуировались самостоятельно, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре на коксохимическом заводе в подмосковном Видном. Возгорание произошло на насосной колонне с бензолом в здании высотой 20 метров, в результате случившегося никто не пострадал.