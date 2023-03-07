Хирург перечислила пять лучших пластических операций для женщин

Хирург Келли Киллин назвала липосакцию удачным решением для коррекции внешности

Хирург Келли Киллин перечислила пять лучших пластических операций для коррекции женской внешности. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Так, доктор внесла в список липосакцию (удаление жировых отложений в различных участках тела), подтяжку верхних век и маммопластику, направленную на уменьшение размера груди. Последняя, по словам специалистки, может минимизировать боли в спине и шее и избавить от онемения рук.

Кроме того, Киллин назвала подтяжку живота удачным решением для тех, кто резко сбросил вес или не смог прийти в форму после беременности. «Она поможет быстро избавиться от дряблости кожи и выглядеть прекрасно уже в первый день после операции», — заявила врач.

В заключение медик посоветовала обратить внимание на липофилинг. Так, упомянутая процедура позволяет изменить форму ягодиц и других частей тела. «Восстановление после него очень легкое, а риск деформации контуров фигуры низок. Себе тоже планирую сделать данную процедуру!» — указала Киллин.

В феврале пластический хирург Любовь Гауэр перечислила лучшие операции и косметологические процедуры для омоложения после 40 лет. В первую очередь врач рекомендовала зрелым россиянкам присмотреться к эндоскопическому лифтингу лба. В то же время эксперт уточнила, что для улучшения вида зоны вокруг глаз выполняется круговая блефаропластика.