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18:40, 7 марта 2023Россия

Появились кадры возвращения российских солдат из украинского плена

Депутат ГД Саралиев опубликовал кадры возвращения российских солдат из украинского плена

Появились кадры возвращения российских солдат из украинского плена. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы (ГД) Шамсаил Саралиев.

На опубликованных кадрах российские военные, в том числе раненые, проходят в автобус, который должен довезти их до военного аэродрома. При этом некоторые солдаты были сразу же встречены медиками и погрузились не в автобус, а в автомобиль скорой помощи.

Также Саралиев снял реакцию матери одного из военных, с которой мужчине удалось коротко переговорить сразу после возвращения.

Ранее сообщалось, что из украинского плена вернулись 90 российских солдат. Минобороны уточняло, что все они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Сколько всего российских военных попали в украинский плен, неизвестно — Минобороны не озвучивало официальных цифр.

Марк Леонов
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