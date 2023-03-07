Депутат ГД Саралиев опубликовал кадры возвращения российских солдат из украинского плена

Появились кадры возвращения российских солдат из украинского плена. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы (ГД) Шамсаил Саралиев.

На опубликованных кадрах российские военные, в том числе раненые, проходят в автобус, который должен довезти их до военного аэродрома. При этом некоторые солдаты были сразу же встречены медиками и погрузились не в автобус, а в автомобиль скорой помощи.

Также Саралиев снял реакцию матери одного из военных, с которой мужчине удалось коротко переговорить сразу после возвращения.

Ранее сообщалось, что из украинского плена вернулись 90 российских солдат. Минобороны уточняло, что все они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Сколько всего российских военных попали в украинский плен, неизвестно — Минобороны не озвучивало официальных цифр.