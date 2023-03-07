МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 90 российских бойцов

90 российских солдат вернулись из украинского плена. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Согласно заявлению оборонного ведомства, в плену российским солдатам грозила смертельная опасность, но после переговоров военных удалось вернуть.

«Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации (...) Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в ведомстве.

Предыдущий обмен пленными с Украиной состоялся 16 февраля. Тогда Россия вернула 101 военнослужащего. Сколько всего российских военных попали в украинский плен, неизвестно — Минобороны не озвучивало официальных цифр.

Ранее омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова рассказала о болезнях вернувшихся из украинского плена военных.