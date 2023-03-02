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21:32, 2 марта 2023Бывший СССР

Омбудсмен ЛНР рассказала о болезнях вернувшихся из украинского плена военных

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: военные вернулись из украинского плена с кучей заболеваний
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

У военных из Луганской народной республики (ЛНР), вернувшихся 16 февраля из украинского плена в результате обмена, выявлена «куча заболеваний». Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По словам омбудсмена, бойцов подвергали физическому насилию — у многих сломаны пальцы и выбиты зубы. Как следствие такого обращения у них упала иммунная система, «и куча хронических заболеваний, и простуд, и обморожений».

Марина Совина
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