Омбудсмен ЛНР рассказала о болезнях вернувшихся из украинского плена военных

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: военные вернулись из украинского плена с кучей заболеваний

У военных из Луганской народной республики (ЛНР), вернувшихся 16 февраля из украинского плена в результате обмена, выявлена «куча заболеваний». Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По словам омбудсмена, бойцов подвергали физическому насилию — у многих сломаны пальцы и выбиты зубы. Как следствие такого обращения у них упала иммунная система, «и куча хронических заболеваний, и простуд, и обморожений».