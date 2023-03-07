Крупнейший лоукостер России запустил масштабную распродажу билетов от 888 рублей

Лоукостер «Победа» запустил распродажу авиабилетов по 40 направлениям от 888 рублей

Крупнейший российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов в честь Международного женского дня. Информация об этом опубликована в Telegram-канале авиакомпании.

На момент старта продаж перевозчик предложил 20 тысяч билетов по минимальным тарифам (включен только провоз ручной клади). Цены на перелеты начинаются от 888 рублей, включая все аэропортовые сборы. В акции участвуют более 40 направлений.

Распродажа продлится с 7 по 10 марта и распространится на перелеты, которые состоятся с 8 по 18 марта 2023 года. Спецпредложение будет действовать на рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом, Тюменью, Волгоградом, Ульяновском, Екатеринбургом, Самарой, Казанью, Мурманском и другими российскими городами. Отмечается, что авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее в честь 8 Марта еще один отечественный перевозчик «Якутия» объявил распродажу билетов по стране на весну. Приобрести проездные документы можно со скидкой до 30 процентов. Глобальные скидки действуют на перелеты в период с 4 марта по 25 апреля 2023 года.

