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11:06, 6 марта 2023Путешествия

Российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов на весну

Авиакомпания «Якутия» объявила глобальные скидки в честь Международного женского дня

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В честь Международного женского дня российская авиакомпания «Якутия» объявила масштабную распродажу билетов по стране на весну. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Приобрести проездные документы со скидкой до 30 процентов можно с 4 по 7 марта. Глобальные скидки действуют на перелеты в период с 4 марта по 25 апреля 2023 года. Акция распространяется на все действующие тарифы за исключением субсидированных.

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Количество авиабилетов ограничено. Их можно оформить на официальном сайте компании, по телефону центра продаж, а также в любых ввиакассах России.

Ранее стало известно, что самыми востребованными городами у россиян для отдыха на 8 Марта стали СочиМосква и Санкт-Петербург. В среднем туристы останавливаются в отелях на три дня, средний чек бронирования номера составляет около шести тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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