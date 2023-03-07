Стали известны обстоятельства отравления российского депутата мухоморами
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов перед тем, как попасть в больницу с отравлением, употребил некое токсическое вещество и пребывал в заторможенном состоянии. Об обстоятельствах случившегося рассказала супруга российского политика, пишет «Московский комсомолец».
О том, что Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве, стало известно ранее 7 марта. Женщина вызвала медиков в квартиру на Кутузовском проспекте в районе полуночи.
По словам врачей, отравление этим видом грибов проявляется через один-два часа после их употребления, для него характерны повышенное слюноотделение, потоотделение и рвота. В тяжелых случаях может наблюдаться нарушение дыхания из-за отека легких.
Позже в НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что его состояние остается тяжелым. Депутата разместили в токсикологической реанимации.