Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 7 марта 2023Россия

Стало известно о состоянии отравившегося мухоморами российского депутата

Состояние красноярского депутата Терехова, отравившегося мухоморами, остается тяжелым

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Состояние депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова, отравившегося мухоморами, остается тяжелым. Об этом заявили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает РИА Новости.

До этого ряду Telegram-каналов стало известно, что российский депутат после отравления был доставлен в Москву.

Терехова разместили в токсикологической реанимации, пояснили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У красноярского парламентария сейчас нормальная температура, заверили в столичном медучреждении.

Накануне сообщалось, что 44-летнего депутата госпитализировали из-за отравления мухоморами. Как красноярский депутат мог достать ядовитые грибы, не уточнялось.

До этого 31-летняя москвичка попала в токсикологическое отделение с отравлением мухоморами, которые заказала на популярном маркетплейсе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии на аэродроме
Британия введет лимит на число принимаемых беженцев
DJ Smash высказался о тюремном сроке для избившего его экс-депутата
Обвиняемому в теракте генералу СКР продлили срок ареста до весны
ЕС впервые согласовал пакет санкций за нарушение прав женщин
США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER
Десятки покупателей обвинили блогершу Lerchek в мошенничестве
Африканцы взбунтовались против цифровой валюты
Ялтинский экономический форум решили проводить в Москве
Стало известно о вынужденной посадке Ан-124 в российском аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.