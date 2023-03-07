Стало известно о состоянии отравившегося мухоморами российского депутата

Состояние красноярского депутата Терехова, отравившегося мухоморами, остается тяжелым

Состояние депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова, отравившегося мухоморами, остается тяжелым. Об этом заявили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает РИА Новости.

До этого ряду Telegram-каналов стало известно, что российский депутат после отравления был доставлен в Москву.

Терехова разместили в токсикологической реанимации, пояснили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У красноярского парламентария сейчас нормальная температура, заверили в столичном медучреждении.

Накануне сообщалось, что 44-летнего депутата госпитализировали из-за отравления мухоморами. Как красноярский депутат мог достать ядовитые грибы, не уточнялось.

До этого 31-летняя москвичка попала в токсикологическое отделение с отравлением мухоморами, которые заказала на популярном маркетплейсе.