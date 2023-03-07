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15:02, 7 марта 2023Силовые структуры

Польша отказалась выдать России троих обвиняемых в особо тяжких преступлениях

Генпрокуратура РФ: Польша отказалась выдать троих обвиняемых в особо тяжких преступлениях

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Польша отказала России в выдаче троих граждан, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Речь идет о скрывшихся от российского правосудия и находящихся в международном розыске Александре Махницком, Василии Вознюке и Бислане Эскарханове. Они являются фигурантами разных уголовных дел. Один из них забил до смерти жителя Санкт-Петербурга, жертвой другого стала 76-летняя пенсионерка из Московской области, а третий совершил разбойное нападение в Грозном.

Польские власти отклонили запрос об экстрадиции этих россиян, несмотря на тяжесть содеянного ими, «их радушно приняли в европейскую семью», отметили в российском ведомстве.

Всего Варшава с начала 2022 года отказалась выдать 17 граждан России под предлогом якобы юридической недопустимости.

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Любовь Ширижик
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