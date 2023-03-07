Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 7 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о попытке ВСУ предотвратить полное окружение Артемовска

Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают боеспособные подразделения на запад Артемовска

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается предотвратить полное окружение Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в своем Telegram-канале сообщает подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, с этой целью ВСУ перебрасывают более-менее боеспособные подразделения на запад города и усиливают позиции возле дорог снабжения. Он также отметил, что украинская артиллерия в районе Часова Яра усилила обстрелы наступающих российских сил.

Ранее стало известно, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ было принято решение о продолжении обороны Артемовска украинскими войсками. При этом также было запланировано усиление позиций ВСУ в населенном пункте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о попытке ВСУ предотвратить полное окружение Артемовска
Власти Севастополя опровергли информацию о взрыве в районе аэродрома
Из российского детдома пропали два подростка
России объяснили нежелательность участия в главной конференции по энергетике
Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу
Особняк, Lamborghini и украшения российских блогеров попали на видео
Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы после посадки
31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы
Российский стилист назвала навсегда вышедшие из моды модели шапок
СКР возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.