Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают боеспособные подразделения на запад Артемовска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается предотвратить полное окружение Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в своем Telegram-канале сообщает подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, с этой целью ВСУ перебрасывают более-менее боеспособные подразделения на запад города и усиливают позиции возле дорог снабжения. Он также отметил, что украинская артиллерия в районе Часова Яра усилила обстрелы наступающих российских сил.

Ранее стало известно, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ было принято решение о продолжении обороны Артемовска украинскими войсками. При этом также было запланировано усиление позиций ВСУ в населенном пункте.