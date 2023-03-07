Гинеколог развеяла миф о невозможности забеременеть во время менструации

Гинеколог Агрба сообщила, что небольшой шанс забеременеть во время менструации существует

Расхожее утверждение о невозможности забеременеть во время менструации не совсем верно, так как небольшой риск все-таки существует, заявила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Илона Агрба. Этот популярный миф она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

По словам гинеколога, менструация — это результат отсутствия беременности в текущем цикле, и секс в этот период действительно считается самым безопасным. Однако небольшой риск или шанс (в зависимости от репродуктивных планов пары) зачатия все-таки есть.

Агрба сообщила, что самые высокие шансы забеременеть у партнеров есть во время овуляции и за несколько дней до или после нее. Это связано с тем, что яйцеклетка способна к оплодотворению в течение суток после овуляции, а сперматозоиды могут сохранять жизнеспособность до пяти дней после полового акта. При классическом 28-дневном цикле овуляция происходит на четырнадцатые сутки — этот и ближайшие дни и будут оптимальным временем для зачатия, объяснила врач. Риск забеременеть во время менструации повышается, если у женщины короткий цикл.

При 24-дневном цикле и короче овуляция, как обычно, наступит за 14 дней до менструации, значит, это произойдет на девятый или десятый день. Соответственно, половой акт в последние дни менструации будет небезопасным. Также не планирующим заводить детей женщинам стоит предохраняться, если у них нерегулярный цикл, так как в этом случае предугадать овуляцию в целом трудно Илона Агрба акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук

Кроме того, по словам Агрбы, в группу риска зачатия во время месячных попадают женщины с обычно регулярным циклом при резкой потере или наборе веса, стрессе, гормональных изменениях и в ситуациях, когда цикл может сбиться.

Ранее акушер-гинеколог Лусине Даниелян назвала продукты и напитки, которые лучше избегать во время вынашивания ребенка. По ее словам, нежелательным является употребление непастеризованного молока, созревших мягких сыров, паштета и мяса или яиц, не прошедших достаточной термической обработки.

