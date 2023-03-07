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09:33, 7 марта 2023Россия

При пожаре в российском приюте массово погибли животные

В Ленобласти при пожаре в приюте для животных погибли 38 кошек и 15 собак
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В Ленинградской области произошел пожар в приюте для животных, из-за чего там массово погибли кошки и собаки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, погибли 38 кошек и 15 собак, еще двух кошек и 36 собак удалось спасти. Причина случившегося пока неизвестна, люди не пострадали. Среди погибших животных были те, кому требовалась медицинская помощь.

«Больные собаки, которые жили со мной в комнате, которым операция нужна была, вот кого жалко. Уже завтра должен был к ним прийти хирург на дом, а они все сгорели», — сказала хозяйка приюта.

Ранее в Порхове Псковской области пьяный мужчина искалечил бездомных щенков и выбросил их с балкона пятого этажа. Погибли три собаки.

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Анастасия Шейкина
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