Названы издержки нейтралитета Швейцарии в конфликте на Украине

Bloomberg: швейцарские производители оружия столкнулись с трудностями из-за нейтралитета

Швейцарские производители оружия столкнулись с трудностями из-за нейтральной позиции страны в конфликте на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«По мнению политологов, если бы член НАТО стал участником войны в Украине, швейцарским производителям оружия пришлось бы немедленно прекратить поставки во все страны НАТО», — сказано в публикации.

В числе издержек нейтралитета также назван запрет на реэкспорт вооружения. Это не позволяет европейским партнерам, таким как Германия и Дания, отправлять оружие швейцарского производства на Украину.

«Вы можете либо производить за границей, либо обанкротитесь в среднесрочной перспективе», — сказал изданию представитель швейцарской промышленности.

Ранее немецкий оружейный концерн Rheinmetall захотел купить у швейцарской компании Ruag около 100 танков Leopard 1 для последующей передачи техники Вооруженным силам Украины. Однако государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на осуществление данной сделки.