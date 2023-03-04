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22:18, 4 марта 2023Мир

Немецкий оружейный концерн захотел купить у Швейцарии танки и передать ВСУ

Tages-Anzeiger: Rheinmetall хотел купить у швейцарской Ruag танки Leopard 1 и передать ВСУ

Фото: Yves Herman / Reuters

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall хочет купить у швейцарской компании Ruag около 100 танков Leopard 1 для последующей передачи техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает газета Tages-Anzeiger.

По данным издания, в 2016 году Ruag закупила 96 находившихся ранее в эксплуатации танков Leopard 1 A5, которые произвели в Италии. Планировалось, что технику перепродадут либо полностью, либо по запчастям. Отмечается, что в настоящее время танки стали востребованными в связи с ситуацией на Украине.

Представитель Ruag подтвердила намерения Rheinmetall выкупить технику, уточнив, что после сделки ее собирались направить Киеву. Однако, как уточняет газета, государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на осуществление данной сделки.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что планы немцев строить танковый завод на Украине являются примитивным троллингом. По его мнению, «прагматичные фрицы» вряд ли станут возводить завод на Украине, однако если строительство в самом деле начнется, Россия воспримет это событие с радостью.

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Марина Совина
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