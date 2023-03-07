Крыша ТЦ в Финляндии рухнула из-за птичьего помета

Причиной обрушения крыши ТЦ в Финляндии оказался скопившийся птичий помет

В Финляндии завершили расследование обрушения крыши торгового центра Kauppapaikka в городе Каяани. По данным Iltalehti, инженерная инспекция после проверки пришла к выводу, что причиной обрушения стал скопившийся птичий помет.

Один из кронштейнов, державших крышу, не выдержал нагрузки. Конструкция прогнулась под тяжестью скопившихся голубиных экскрементов, из-за этого нагрузка стала распределяться неправильно. «После выхода из строя одной опоры нагрузка передавалась на соседние, и в результате цепной реакции произошло обрушение крыши», — объяснили в компании Pontos Group, которой принадлежит этот торговый центр.

Как объяснили эксперты, неоновая вывеска на здании привлекала насекомых, а они в свою очередь — птиц. ЧП произошло утром 11 января, пострадавших не было, однако конструкция упала прямо перед главным входом в ТЦ.

Kauppapaikka построили еще в 1991 году, и помет скапливался на крыше здания годами.