Популярная российская блогерша раскрыла размер первого заработка на YouTube

Блогерша Юлия Пушман рассказала о размере первого дохода от монетизации на YouTube

Популярная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) раскрыла размер первого заработка от монетизации канала на YouTube. Историей о том, сколько денег ей приносили ролики, она поделилась в беседе с блогершей Натальей Гасанхановой. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «ДаДа—НетНет».

24-летняя Пушман вспомнила, что участвовала в партнерской программе YouTube. По словам блогерши, она долго не обналичивала деньги, которые копились на ее счету. После того, как сотрудники видеохостинга уточнили, планирует ли она снимать средства, Пушман отправилась оформлять перевод вместе с матерью. Она отметила, что накопленная сумма составила около 20 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о том, как она потратила первые доходы от YouTube, блогерша призналась, что не помнит, на что именно ушли средства. «Может, в ресторанчик пошли: шашлычок-машлычок...» — предположила она и добавила, что удивилась тому, что съемки видео для YouTube могут приносить деньги.

Видео для YouTube о повседневной жизни Юлия Пушман снимает с 15 лет. На ее основной канал подписаны 1,94 миллиона пользователей.

Ранее о своих доходах рассказал блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Он признался, что в месяц зарабатывает около 1-1,5 миллиона рублей.