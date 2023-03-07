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14:06, 7 марта 2023Экономика

Путин прокомментировал антироссийские санкции пословицей

Путин прокомментировал санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло»

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Сбербанка Германом Грефом прокомментировал антироссийские санкции пословицей. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета», — сказал он.

Путин подчеркнул, что несмотря на трудности, с которыми стране приходится сталкиваться в разных сферах, в том числе финансовой, России удалось преодолеть возникающие проблемы.

«Благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального Банка в целом — хочу это подчеркнуть — [трудности] удалось преодолеть», — заявил глава государства.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Людас Мажилис заявил, что введенные против России санкции за год специальной военной операции не смогли нанести «существенный удар» по российской энергетике. Депутат пожаловался на то, что российская экономика продолжает выдерживать давление санкций Евросоюза.

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Варвара Кошечкина
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