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15:19, 28 февраля 2023Мир

В Европарламенте пожаловались на низкую эффективность санкций против России

Литовский евродепутат Мажилис пожаловался на провал санкционной политики против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Введенные против России санкции за год специальной военной операции (СВО) не смогли нанести «существенный удар» по российской энергетике, заявил депутат Европарламента от Литвы Людас Мажилис. В своем обращении к Еврокомиссии, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», парламентарий спросил о причинах отсутствия ожидаемого результата и поднял вопрос о введении полного эмбарго на российские энергоносители.

Депутат пожаловался на то, что с начала СВО прошел уже год, а российская экономика продолжает выдерживать давление санкций ЕС.

Действительно, согласно прогнозам Международного валютного фонда, ВВП России вырастет на 0,3% в следующем году. Этот показатель свидетельствует о том, что ограничительные меры, принятые в рамках последних девяти пакетов санкций, не смогли нанести существенного удара по энергетическому сектору России

Людас Мажилисдепутат Европарламента от Литвы

Мажилис также поинтересовался, каким образом Еврокомиссия оценивает эффект всех принятых пакетов санкций и предприняла ли она какие-либо действия для устранения существующих лазеек.

«Предприняли ли Еврокомиссия и другие органы, осуществляющие надзор за ограничительными мерами, шаги для обеспечения того, чтобы Россия так открыто не обходила санкции ЕС с помощью третьих стран, и, если да, планируется ли предпринять какие-либо действия против этих третьих стран?» — спросил депутат.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физических и юридических лиц.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сообщил, что десятый пакет санкций против России, вероятно, станет последним из-за сохраняющихся разногласий между странами Евросоюза по этому вопросу.

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Кирилл Садовский
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