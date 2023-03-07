Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году достиг рекорда

РИА Новости: товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг рекорда за 8 лет

Товарооборот между Россией и Евросоюзом (ЕС) по итогам 2022 года достиг рекорда за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, как следствие, в торговле с Москвой образовался рекордный дефицит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Евростата.

Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году увеличился на четверть до 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).

В то же время экспорт из ЕС в Россию упал на 38,1 процента — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро. Однако это не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3 процента и достиг 258,6 миллиарда евро.

В результате дефицит ЕС в торговле с Россией достиг по итогам 2022 года рекордных 148,2 миллиарда евро, что в два раза выше показателя годом ранее.

Ранее и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в интервью «Ленте.ру» объяснил увеличившийся товарооборот между Россией и Евросоюзом. По его словам, значительный рост цен на энергоносители привел к росту физического и стоимостного объема российского экспорта в Евросоюз вопреки санкциям.

Глава постпредства отметил, что за 11 месяцев 2022 года экспорт из России в Евросоюз достиг рекордных 194,9 миллиарда евро, превзойдя показатель за аналогичный период 2021 года на 34,1 процента. При этом поставки товаров из Евросоюза в Россию, напротив, снизились на 36,7 процента — и эта тенденция, вероятно, продолжится и в 2023 году, отметил Логвинов.