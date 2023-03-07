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14:20, 7 марта 2023Путешествия

Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей

Red Wings объявила о распродаже авиабилетов с 7 по 10 марта

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания Red Wings в преддверии 8 Марта объявила о распродаже билетов по внутренним и зарубежным направлениям. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно в период с 7 по 10 марта, а отправиться в путешествие — с 7 марта по 27 апреля. В акции участвуют внутренние направления (полеты из Екатеринбурга, Челябинска, Томска и Самары) и ближнее зарубежье (Армения, Турция, Беларусь и Казахстан).

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Стоимость авиабилетов начинается от трех тысяч рублей — в такую сумму обойдется перелет из Самары в Тюмень или Нижневартовск. Улететь в Ереван из Сочи или Минеральных Вод можно от 4,9 тысячи рублей, из Москвы в Стамбул — от девяти тысяч рублей, а из российской столицы в Астану или Алматы — от 9 и 10 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что указанные тарифы не включают в себя перевозку багажа, а также таксы и сборы, где это применимо.

Ранее в марте российская авиакомпания «Якутия» в честь Международного женского дня также объявила масштабную распродажу билетов по стране на весну. Акция распространяется на все действующие тарифы за исключением субсидированных.

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Дарья Рыбак
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